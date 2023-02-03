В Венгрии при поддержке Русского дома пройдет показ «Чебурашки»

В Венгрии при поддержке Русского дома пройдет показ «Чебурашки»

03.02.2023


Показ российского фильма «Чебурашка» пройдет в Венгрии, передает Россотрудничество.

Картину Дмитрия Дьяченко покажут 10 февраля в кинотеатре Будапешта URÁNIA с субтитрами на английском языке. Показ пройдет при поддержке Русского дома.

Ранее сообщалось, что «Чебурашка» выйдет в прокат в странах Ближнего Востока. Прокат стартует в марте.

Семейная комедия «Чебурашка» вышла в прокат в России 1 января и стала самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката.


Фото: кадр из фильма «Чебурашка»