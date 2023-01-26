Вышел второй трейлер сиквела «Шазама!»

26.01.2023

Вышел второй трейлер сиквела «Шазама!»

Американские студии Warner Bros. и DC опубликовали второй трейлер фильма «Шазам! Ярость богов». Видео опубликовано на YouTube-канале Warner Bros. Pictures.

В международный прокат сиквел супергеройского фильма выходит 16 марта.

Герой картины, выросший Билли Бэтсон (Закари Ливай) вместе с родственниками противостоит могущественным и коварным дочерям Атласа.

В актерский состав картины вошли Люси Лью, Хелен Миррен, Рэйчел Зеглер, Джек Дилан Грэйзер, Джимон Хонсу, Адам Броди, Росс Батлер и другие. Режиссером картины выступил постановщик первого фильма Дэвид Ф. Сандберг.

Оригинальный фильм «Шазам!» вышел в мировой прокат в 2019 году. Картина основана на одноименном персонаже комиксов DC.




Фото: скриншот видео Warner Bros. Studios/YouTube