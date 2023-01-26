Вышел второй трейлер сиквела «Шазама!»





Американские студии Warner Bros. и DC опубликовали второй трейлер фильма «Шазам! Ярость богов». Видео опубликовано на YouTube-канале Warner Bros. Pictures.





В международный прокат сиквел супергеройского фильма выходит 16 марта.



Герой картины, выросший Билли Бэтсон (Закари Ливай) вместе с родственниками противостоит могущественным и коварным дочерям Атласа.



В актерский состав картины вошли Люси Лью, Хелен Миррен, Рэйчел Зеглер, Джек Дилан Грэйзер, Джимон Хонсу, Адам Броди, Росс Батлер и другие. Режиссером картины выступил постановщик первого фильма Дэвид Ф. Сандберг.



Оригинальный фильм «Шазам!» вышел в мировой прокат в 2019 году. Картина основана на одноименном персонаже комиксов DC.

















Фото: скриншот видео Warner Bros. Studios/YouTube