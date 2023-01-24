Скончался актер Владимирского драмтеатра Александр Чубченко

Александр Чубченко ушел из жизни 24 января. Соболезнования в связи с кончиной артиста выразили руководство и коллектив Владимирского драматического театра.Прощание с Александром Чубченко состоится 26 января в церкви Михаила-Архангела на Студеной горе во Владимире. Начало церемонии в 13:00.Александр Чубченко окончил Омский филиал школы-студии МХАТ. Карьера Чубченко началась с поступления во Владимирский академический драматический театр в 1971 году.В творческом багаже Александра Чубченко более сотни ролей. Более трехсот раз артист сыграл спектакль «Два билета до Владимира», который получил большую популярность у зрителей.Александр Чубченко в качестве режиссера поставил спектакли «Священные чудовища» Жана Кокто, «Владимирская площадь» Людмилы Разумовской.