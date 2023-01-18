Мировые сборы фильма «Аватар: Путь воды» приблизились к $2 млрд

Кинокартина выходит на шестое место в списке самых кассовых лент в истории кинематографа, сообщает Deadline.





На момент написания заметки сборы «Аватара» составили $1,916 млрд. Как отмечает издание, после подсчета кассы за 17 января можно будет официально заявить, что фильм Джеймса Кэмерона обогнал супергеройский экшн «Нет пути домой» по бокс-офису и занял шестое место. Триквел «Человек-паук» заработал $1,921 млрд. Кинокомикс в отличие от «Аватара» не выходил в Китае, уточняет портал.





Ожидается, что к концу недели сиквел «Аватара» преодолеет отметку в $2 млрд.





Кассовый успех фильма обеспечил возможность для создания еще трех частей франшизы. Ранее режиссер двух «Аватаров» Джеймс Кэмерон не исключил, что после изучения отзывов зрителей на «Путь воды» может внести корректировки в триквел.





Фото: кадр из фильма Avatar 2