В Москве впервые состоится вручение Евразийской премии «МОСТ»

ГРАД — это группа по расследованию антироссийской деятельности в культуре, учрежденная при Госдуме в этом году. В свое время она напугала некоторые сегменты общества, ратующие «за все хорошее против всего плохого» и за абстрактный мир во всем мире. ГРАД, выступивший против государственного финансирования деятелей культуры, открыто выражающих антигосударственную позицию, упрекнули в ренессансе 1937 года с его практикой доносов и репрессий. Хотя группа готова отстаивать идеи не только в форме протеста, но и в формате поощрения «своих» деятелей культуры. Так возникла идея Евразийской премии «МОСТ».

«Премия «МОСТ» — важное событие в русской культуре. Помимо таланта, важным критерием для победы является гражданская позиция творца. Он может быть правым или левым по убеждениям, но обязательно должен быть патриотом России и сторонником Русского мира. Ведь талант, поставленный на службу дьяволу, хуже, чем просто глупость или бездарность.

По сути, «МОСТ» призван стать одним из социальных лифтов для всех талантливых литераторов-патриотов. Быть в жюри премии — честь для меня».

Публицист, член группы ГРАД,

член жюри I Евразийской премии «МОСТ»

Роман Антоновский.

Существует расхожее мнение, целенаправленно внедряемое либералами: все лучшее, талантливое, профессиональное — не на вашей стороне, — говорят они нам, называя громкие имена представителей отъехавшей из страны культурной элиты.

Это ложь, заявляют инициаторы премии. В России есть люди столь же талантливые, сколь и патриотичные. Столь же профессиональные, сколь верные своему народу и стране.

Премия включает четыре номинации — «Малая проза», «Поэзия», «Журналистика» и «Блогерство». Кандидатов на премию могли номинировать творческие союзы, редакции СМИ и авторитетные представители сферы медиа.

Являясь составной частью программы Евразийской культурной интеграции, премия «МОСТ» появилась в конкретное время — когда мы сражаемся за Донбасс, за победу традиционных ценностей, за Русский мир. Поэтому особе внимание жюри было уделено работам, которые затрагивают события на Донбассе и в зоне проведения СВО. Для военкоров предусмотрен спецприз — сертификат на миллион рублей, которые они смогут потратить на помощь жителям или защитникам Донбасса, Херсонской или Запорожской областей.

Всего жюри рассмотрело более 500 работ от авторов из России и других стран, в том числе из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Ливана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Латвии и Италии.

«Я благодарен сообществу ГРАД за вклад в освобождение русской культуры от либеральной цензуры. Нужно не только «пропалывать» культурное поле, но, что еще важнее, поддерживать новую патриотическую волну — живую, талантливую, искреннюю и неофициозную. Пусть премия «МОСТ» станет шагом на пути оздоровления культурной элиты нашей страны».

Руководитель программы Евразийской

культурной интеграции «МОСТ»,

депутат Госдумы РФ Дмитрий Кузнецов

В числе лауреатов премии, вышедших в лонг-лист – Андрей Коробов-Латынцев, Мария Ватутина, Елена Заславская, Герман Садулаев, Наталья Осипова, Пётр Лундстрем, Вадим Авва, Екатерина Лымаренко и многие другие. Работы победителей премии будут опубликованы в сборнике, который презентуют в ходе церемонии награждения. Работы полуфиналистов можно прочитать уже сейчас на портале МОСТ https://most.report/

Основной состав жюри премии включает известных деятелей культуры и медиа. В их числе Роман Антоновский, Алексей Колобродов, Вадим Самохин, Екатерина Кретова и другие.

I Евразийская премия «МОСТ» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Партнёр проекта – Россотрудничество.

Церемония вручения I Евразийской премии «МОСТ» состоится 15 декабря в 12.00.

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