Bubble Сomics Сon-2023 объявил дату и место проведения

Фестиваль современной культуры, комиксов и игр пройдет в Москве в первый месяц нового года, сообщается в соцсетях проекта.





28 января в Music media dome состоится Bubble Сomics Сon-2023, перенесенный с октября этого года. Мероприятие продлится с 10:00 до 20:00.





Посетителям обещали «полное погружение во вселенную поп-культуры». Их ждут встречи с актерами популярных проектов, эксклюзивные издания и новинки комиксов, конкурс косплея, а также Аллее авторов со сценаристами и художниками комиксов. Организатором выступает издательство Bubble, известное по серии комиксов о Майоре Громе и другим графическим циклам.





В этом году конвент планировали провести в октябре. Однако в конце сентября после объявления частичной мобилизации в РФ организаторы сообщили о переносе фестиваля на будущий год. По их словам, для развлекательных событий настало «не подходящее время». Все билеты остались действительными на новые даты.





Фото: кадр из фильма "Майор Гром: Чумной доктор"