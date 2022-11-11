К 25-летию «Брата» вышел трибьют-альбом с каверами от Shortparis и Басты

Сборник «Поколение Брат» с новыми версиями саундтреков из криминальной дилогии выпустил лейбл Gazgolder. Пластинка доступна на музыкальных стримингах.





В интро от Ольги Бодровой и Петра Балабанова говорится, что это «альбом, где поколение детей признается в любви к творчеству отцов».





Всего в сборнике — 11 композиций. Zoloto (Владимир Золотухин) исполнил свою версию «Крыльев», «Казускома» — «Во время дождя», трио «ЛАУД» — «Черные крылья» (песни «Наутилуса»). Feduk перепел «Гибралтар» Вячеслава Бутусова, а дуэт певицы Anikv и рэпера Saluki — «Дорогу» «АукцЫона».





Баста записал версию «Вечно молодого» группы «Смысловые галлюцинации», над которой работал семь лет. Группа Shortparis представила переосмысление песни «Полковнику никому не пишет» («Би-2»). Также в треклисте — каверы от рэперов GONE.Fludd, Lovv66 и SEEMEE. Креативными продюсерами проекта выступили Сергей Ильин и Павел Осовцев.









Фото: скриншт / ютьюб Mentrez Music 3