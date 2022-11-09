Мини-фильм «Маша и Медведь в кино: 12 месяцев» выйдет в декабре

Студия Animaccord представит новогодние приключения любимых героев в новом формате 22-минутной кинокартины, сообщает ТАСС.





15 декабря компания-прокатчик «Вольга» выпустит на большие экраны новый проект, в котором мультипликаторы объединили два мира — «Маши и Медведя» и «12 месяцев». По мнению авторов, именно новогоднее время, наполненное ожиданием чудес, подходит для премьеры экспериментальной сказки. В студии отметили, что свой первый мини-фильм сняли с использованием последних технологий 3D-анимации.





Детей и взрослых также ждут новые серии популярного в разных странах мультсериала «Маша и Медведь», который Animaccord создает с 2009 года.





Как отмечает агентство, на сегодня многосерийный мультфильм является самой просматриваемой анимационной лентой на YouTube. Число его просмотров на платформе превышает 125 млрд. Сериал показывают в разных странах в переводе на 45 языков.





Фото: кадр из «Маши и Медведя»