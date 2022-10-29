Джефф Голдблюм сыграет волшебника страны Оз в экранизации мюзикла «Злая»

Американская актриса присоединилась к касту инди-хоррора «Лесные холмы», сообщил Deadline. ...
Президент студии Marvel оказался первым человеком, с которым режиссер поделился новостью о назначе...
Работы провели на главных фасадах домов товарищества мануфактур Ивана Бутикова, сообщили в пресс-с...
Эван Питерс поделился своими желаниями о следующей роли с Райаном Мерфи, создателем сериала Monster:...
Жюри музыкального состязания раскрыло персонажа в шестом выпуске, вышедшем в эфир Первого канала 2...
Актер завершает переговоры об участии в киноверсии бродвейского хита Wicked. Об этом сообщил источ...
Американская актриса присоединилась к касту инди-хоррора «Лесные холмы», сообщил Deadline. ...
Президент студии Marvel оказался первым человеком, с которым режиссер поделился новостью о назначе...
Работы провели на главных фасадах домов товарищества мануфактур Ивана Бутикова, сообщили в пресс-с...
Эван Питерс поделился своими желаниями о следующей роли с Райаном Мерфи, создателем сериала Monster:...
Жюри музыкального состязания раскрыло персонажа в шестом выпуске, вышедшем в эфир Первого канала 2...
Шоу под названием «1923» будет транслироваться в онлайн-кинотеатре «Paramount+» с 18 декабря, уточ...
Американская актриса снимется в главной роли в фильме «Безупречный» режиссера Майкла Мохана, сообщил...
ГМИИ им. Пушкина и столичный дептранс разработали проект к выставке «Брат Иван. Коллекции Михаила и ...
Teen Vogue назвал дату премьеры Gossip Girl и опубликовал несколько кадров из новых серий подростк...
В Сети появился дебютный ролик по новым эпизодам комедийной антологии Miracle Workers с Дэниелом Р...
Сообщения СМИ о разработке документа об отзыве присвоенных ранее званий у артистов, покинувших РФ,...
В Улан-Баторе пройдут «Обменные культурные мероприятия России и Монголии», сообщили в Минкультуры ...
Поздравительную телеграмму в адрес московского учреждения разместили на сайте Кремля 29 октября. ...
Новый фильм станет режиссерским дебютом Келли Марсел, работавшей над сценариями первой и второй ча...
Лента The Ministry Of Ungentlemanly Warfare расскажет о работе тайной шпионской организации времен...
Российский постановщик покинул проект экранизации постапокалиптической игры больше года назад. Об ...
Только в 2022-м куратор Сюзанна Мейер-Бюзер выяснила, что картину New York City I нидерландского м...
С 10 октября по 11 ноября в Музее архитектуры им. А. В. Щусева пройдет выставка «МироЗданиЯ», говори...
Исполнительница главной роли Аня Тейлор-Джой рассказала об окончании съемочного процесса фильма, с...
29.10.2022