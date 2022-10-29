Джефф Голдблюм сыграет волшебника страны Оз в экранизации мюзикла «Злая»

Актер завершает переговоры об участии в киноверсии бродвейского хита Wicked. Об этом сообщил источник Variety.





Мюзикл «Злая» (2003) рассказывает о взрослении умной и необщительной зеленокожей Эльфабы и ее привлекательной и целеустремленной соперницы Глинды. Впоследствии первая становится Злой ведьмой Запада, а вторая — Доброй волшебницей Севера. Действие постановки разворачивается до и после прибытия Дороти в страну Оз.





Главных героинь сыграют Синтия Эриво («Гарриет») и Ариана Гранде («Не смотрите наверх»). В касте значится и Джонатан Бэйли из «Бриджертонов». Ленту снимет Джон М. Чу («Шаг вперед 2»). Первую часть планируют выпустить в 2024-м, вторую — годом позже.





Голдблюм известен широкой аудитории по фильму ужасов «Муха» Дэвида Кроненберга и сай-фай-франшизе «Парк Юрского периода», начатой Стивеном Спилбергом. Также он снялся в марвеловском кинокомиксе «Тор: Рагнарек».





Фото: кадр из Thor: Ragnarok