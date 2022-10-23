Ушла из жизни Галина Писаренко

Российская оперная певица, народная артистка РСФСР Галина Писаренко умерла в возрасте 88...
Опера «Мальчик у Христа на елке» композитора Сергея Дягилева в постановке Астраханского театра оперы...
Липецкая государственная филармония разработала для детей проект о музык...
Оперу «Укрощение строптивой» на музыку Виссариона Шабалина представили в Новосибирском театре опер...
В Москве в Западном крыле Новой Третьяковки открывается выставка «Снежный барс. Увиде...
Российская оперная певица, народная артистка РСФСР Галина Писаренко умерла в возрасте 88...
Опера «Мальчик у Христа на елке» композитора Сергея Дягилева в постановке Астраханского театра оперы...
Липецкая государственная филармония разработала для детей проект о музык...
Оперу «Укрощение строптивой» на музыку Виссариона Шабалина представили в Новосибирском театре опер...
В Москве в Западном крыле Новой Третьяковки открывается выставка «Снежный барс. Увиде...
Архитектурный комплекс «Благословение матери» открылся в воскресенье в Хатлонской облас...
Народный артист РФ Владимир Машков выступил в субботу в Подмосковье в парке «Патриот» перед призва...
Российскую культуру нельзя «отменить» — к такому выводу пришли участники дискуссии на международном ...
Вселенная «Звездных войн» пополнится новой расой после выхода игры Star Wars Eclipse. Об э...
Юбилейный вечер народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко «Жизнь прекрасна» прошел в...
Издание Intermedia показало список фильмов о магии и волшебстве. Об этом сообщает «Культуромания»....
Гастроли труппы Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке, впервые участвующего в «Больш...
Премьера документально-художественного фильма «Петр I: Последний царь и первый император» режиссера ...
Государственная Третьяковская галерея запустит в декабре этого года англоязычную версию портала «Моя...
Начало съемок фильма «ДД/Шостакович/» Алексея Учителя о советском композиторе и пианисте намечается ...
Съемки художественного фильма, основанного на реальной истории, под рабочим названием...
Музыкальный фестиваль «Земля детей» в 32-й раз откроется в субботу в Петербурге и продлится до 7 н...
ХХII фестиваль «Международная неделя консерваторий» открывается в субботу в Петербурге под знаком ...
Открытие II Международной биеннале современного искусства Кавказа, которая продлится ...
Выставка ювелирных изделий со скрытым предназначением и тайниками открылась в Государ...
23.10.2022