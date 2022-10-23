Ушла из жизни Галина Писаренко

«Сегодня ушла из жизни Галина Алексеевна Писаренко — народная артистка РСФСР, звезда советской и российской оперной сцены, 30 лет блиставшая на подмостках МАМТ, и уникальный педагог. <...> Это большая потеря для всех нас — почитателей ее таланта, учеников, друзей и близких», — говорится в сообщении.





Прощание с оперной певицей пройдет в фойе Большого зала Московской консерватории 26 октября.





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