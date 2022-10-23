Ушла из жизни Галина Писаренко

23.10.2022

Ушла из жизни Галина Писаренко

Российская оперная певица, народная артистка РСФСР Галина Писаренко умерла в возрасте 88 лет. Об этом сообщается в группе Московского академического музыкального театра (МАМТ) им. Станиславского и Немировича-Данченко в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня ушла из жизни Галина Алексеевна Писаренко — народная артистка РСФСР, звезда советской и российской оперной сцены, 30 лет блиставшая на подмостках МАМТ, и уникальный педагог. <...> Это большая потеря для всех нас — почитателей ее таланта, учеников, друзей и близких», — говорится в сообщении.

Прощание с оперной певицей пройдет в фойе Большого зала Московской консерватории 26 октября. 

Фото: Pixabay