Современное искусство Кавказа представили в Artplay в Москве

21.10.2022

Современное искусство Кавказа представили в Artplay в Москве
Выставка посвящена переосмыслению стереотипов о кавказских народах, сообщили организаторы.

С 21 по 27 октября в столице пройдет II Международная биеннале современного искусства Кавказа. Посетители увидят произведения 185 авторов из Северокавказских республик, а также ФРГ, Франции, Бельгии, КНР, Турции и других стран. В экспозицию вошли стрит-арт и видеоарт, классическая живопись и графика, NFT и инсталляция, для создания которой использована земля со всего Кавказа. 

По словам куратора биеннале Заиры Астемировой, проект знакомит аудиторию с разнообразием культуры народов Кавказа, способствует налаживанию культурного диалога и становлению современного искусства региона. 

После Москвы выставку покажут в музеях Грозного, Махачкалы, Дербента, Нальчика. 

Фото: Pixabay