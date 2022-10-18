Warner Bros. выпустила тизер сиквела «Рождественской истории»

В Сети появился ролик по фильму A Christmas Story Christmas, который станет продолжением рождественской комедии 1983 года. Трейлер доступен на ютьюбе WBP.





В ленте появится главный герой оригинала Ральфи Паркер, к роли которого вернется Питер Биллингсли, а также его друзья. По сюжету взрослый Ральфи решает вернуться в опустевший отчий дом, чтобы устроить своим детям волшебный праздник — такой же, как в его детстве. Готовясь к Рождеству, он встречается с друзьями детства, а также примиряется с уходом отца.





К своим ролям также вернутся Зак Уорд, Скотт Шварц, Р. Д. Робб. Фильм снял Клей Кейтис по сценарию Ника Шенка, известного по «Гран Торино» и «Наркокурьеру» Клинта Иствуда.





Дебют фильма состоится 17 ноября на стриминге HBO Max.









Фото: кадр из трейлера A Christmas Story Christmas