Московский Театр им. Гоголя анонсировал планы на новый сезон

11.10.2022
О новых постановках и других задумках на сборе труппы рассказал худрук театра Антон Яковлев, передает ТАСС.
В конце года на Малой сцене представят «Сон в летнюю ночь» в постановке Глеба Черепанова (22 декабря) и «Портрет Дориана Грея» Константина Мишина (29 декабря).
Во второй половине сезона на этой же сцене дебютируют «Рассказы» режиссера Сергея Виноградова и «В дремучем лесу» Павла Пархоменко. На Большой сцене начнутся репетиции постановки Уланбека Баялиева, на Малой — Сергея Тонышева. Названия спектаклей утвердят в течение месяца.
В ноябре пройдет лаборатория молодых режиссеров «Перспектива», по итогам которой лучшие эскизы станут полноценными репертуарными спектаклями театра. Среди других проектов — открытие киноклуба и анонс музыкального направления. В его рамках планируют представить ораторию «Жар», моноспектакль по «Евгению Онегину» и серию поэтических вечеров.
В ближайшие два года Яковлев предполагает выпустить спектакли в своей постановке по «Герою нашего времени» и «Соборянам». Также в его планах — «Мюнхгаузен» по пьесе Горина и «Версилов и другие» по «Подростку» Достоевского.
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