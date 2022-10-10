Режиссер Антон Яковлев анонсировал планы Театра им. Гоголя

«Сегодня недостаточно быть просто хорошим репертуарным театром. Сегодня зрителю, как никогда, нужны единение и надежда. Нужно объединять, когда вокруг мир по большому счету сходит с ума. Поэтому мы не имеем права на смуту, нигилизм, ненависть», — сказал он.





Яковлев сообщил, что сам надеется поставить четыре спектакля в ближайшие два года, среди них — «Герой нашего времени» по мотивам романа Михаила Лермонтова, «Мюнхгаузен» по мотивам пьесы Григория Горина, «Соборяне» по мотивам романа Николая Лескова, «Версилов и другие» по мотивам романа «Подросток» Федора Достоевского.





На Малой сцене в декабре покажут два новых спектакля. Режиссер Глеб Черепанов 22 декабря представит премьеру «Сон в летнюю ночь» по Уильяму Шекспиру. А Константин Мишин 29 декабря выпустит «Портрет Дориана Грея» по Оскару Уайльду.





Также в планах на вторую половину сезона — «Рассказы» по Василию Шукшину в постановке Сергея Виноградова, «В дремучем лесу» по тексту французского драматурга Флориана Зеллера режиссера Павла Пархоменко. Кроме того, на Большой сцене начнет репетировать Уланбек Баялиев, на Малой сцене — Сергей Тонышев. «Названия в течение месяца будут определены», — сказал худрук.





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