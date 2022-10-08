В Ереване стартовали Дни духовной культуры России

08.10.2022

В Ереване стартовали Дни духовной культуры России
Ключевым мероприятием стал форум, посвященный культурному и духовному наследию Армении и РФ, говорится в пресс-релизе Минкультуры России.

Участники форума обсудили перспективы сотрудничества двух стран в сфере культуры, отметив его огромный потенциал, основанный на общих ценностях. Также они рассказали об успешных реализованных проектах и представили варианты новых совместных проектов. 

Среди докладчиков были представители Гнесинки, Ереванской консерватория им. Комитаса, РГБ, Национальная библиотека Армении и др.

Особое внимание на форуме уделили армянскому кинематографу, который в 2023 году отметит 100-летие. В честь этого российская сторона предложила провести в РФ спецпоказы фильмов студии «Арменфильм», что поможет укрепить сотрудничество в киноотрасли. 

Дни духовной культуры продлятся до конца октября. 

Фото: Минкультуры РФ