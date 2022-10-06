Netflix планировал создать из «Властелина колец» киновселенную в стиле Marvel

06.10.2022

Netflix планировал создать из «Властелина колец» киновселенную в стиле Marvel

Сервис Netflix вел переговоры с наследниками Джона Толкина об авторских правах на произведения писателя. Об этом сообщает «Культуромания». 

Продюсеры видеосервиса намеревались создать на основе «Властелина колец» киновселенную в стиле Marvel. Ключевой идеей Netflix был сериал о Гендальфе. Также продюсеры собирались снять фильм про Арагорна.

Права на экранизацию первого сезона «Властелина колец» получил Amazon Prime. Сделка составила $250 млн.

Съемки второго сезона «Властелина колец: Кольца власти» уже начались в Лондоне.

Фото: Pixabay