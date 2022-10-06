Netflix планировал создать из «Властелина колец» киновселенную в стиле Marvel

Продюсеры видеосервиса намеревались создать на основе «Властелина колец» киновселенную в стиле Marvel. Ключевой идеей Netflix был сериал о Гендальфе. Также продюсеры собирались снять фильм про Арагорна.





Права на экранизацию первого сезона «Властелина колец» получил Amazon Prime. Сделка составила $250 млн.





Съемки второго сезона «Властелина колец: Кольца власти» уже начались в Лондоне.





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