Алена Водонаева пошутила над «лечебным эффектом» песен SHAMAN

20.09.2022

Алена Водонаева пошутила над «лечебным эффектом» песен SHAMAN
Телеведущая с иронией отреагировала на рассказ певца о том, что его творчество «излечило» некоторых поклонников. Комментарий она оставила в своем Telegram-канале.

«Я от инсульта излечилась. А вы?» — написала Водонаева.

В одном интервью Ярослав Дронов рассказал, как придумал свой псевдоним. По его словам, подсказку сделали поклонники. Они делились в соцсетях впечатлениями от прослушивания его песен и говорили о «гипнотических ощущениях».

«Шаманство. Даже писали «Спасибо, мы излечились!» — отметил Дронов. 

Исполнитель подчеркнул, что не вкладывал в никнейм мистический или религиозный смысл, а латиницу использовал для иностранных слушателей.

Ранее Алена Водонаева заявила, что не любит отечественную музыку. В сферу ее интересов попадает один процент того, что создают российские артисты, добавила она.

Фото: Pixabay