Алена Водонаева пошутила над «лечебным эффектом» песен SHAMAN

Телеведущая с иронией отреагировала на рассказ певца о том, что его творчество «излечило» некоторых поклонников. Комментарий она оставила в своем Telegram-канале.





«Я от инсульта излечилась. А вы?» — написала Водонаева.





В одном интервью Ярослав Дронов рассказал, как придумал свой псевдоним. По его словам, подсказку сделали поклонники. Они делились в соцсетях впечатлениями от прослушивания его песен и говорили о «гипнотических ощущениях».





«Шаманство. Даже писали «Спасибо, мы излечились!» — отметил Дронов.





Исполнитель подчеркнул, что не вкладывал в никнейм мистический или религиозный смысл, а латиницу использовал для иностранных слушателей.





Ранее Алена Водонаева заявила, что не любит отечественную музыку. В сферу ее интересов попадает один процент того, что создают российские артисты, добавила она.





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