В 2023 году в России откроют 218 модельных библиотек

Минкультуры РФ объявило результаты отбора регионов на модернизацию библиотек в следующем году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.





По итогам конкурса победили 218 муниципальных библиотек (130 малых и 88 центральных), расположенные в 79 регионах. Всего на создание модельных библиотек из федеральной казны выделят 1 млрд 530 млн рублей.





За четыре года обновление по модельному стандарту прошли 850 библиотек по всей стране. Больше всего — в Севастополе, Чечне и Ингушетии. В этом году впервые библиотеки нового поколения появятся на Чукотке и Сахалине. Всего в 2022-м откроется 239 модернизированных учреждений в 78 регионах.





Обновление библиотек способствует повышению качества жизни жителей и их включенности в культурную жизнь. Они становятся центрами притяжения для местных сообществ и точками входа для желающих развиваться в креативных индустриях.





К концу будущего года в России будет создано более 1000 модельных библиотек, подчеркнули в ведомстве.





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