Стартовали съемки сериала «Пять копеек» о легендарных «Жигулях»

16.09.2022

Стартовали съемки сериала «Пять копеек» о легендарных «Жигулях»
Съемочный процесс продлится до декабря этого года. Романтическо-приключенческая комедия дебютирует на стриминге Premier, передает TV Mag. 

Сюжет строится вокруг компании авантюристов, которые отправляются в погоню за кладом. Золото спрятано в одном из пяти «Жигулей», которые вышли первой партией на АвтоВАЗе. В пути герои попадают в смешные и грустные ситуации, в первую очередь находясь в поисках самих себя, а не клада из «копейки». 

Режиссером проекта стал Александр Назаров («Не родись красивой»), ведущим продюсером — Роман Атанесян («Ланцет»). Одну из главных ролей играет Роман Курцын («Я худею»). АвтоВАЗ предоставит для съемок коллекционные ретроавтомобили и поможет в организации работы в своем музее в Тольятти.

Дата релиза сериала пока не названа.

Фото: Pixabay