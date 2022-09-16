Стартовали съемки сериала «Пять копеек» о легендарных «Жигулях»

Режиссер корейского сериала-рекордсмена Netflix Хван Дон Хёк не исключил, что голливудский актер при...
Трек вышел в музыкальном издательстве Ray Records. Композиция доступна на аудиостримингах, сообщил...
РОСИЗО при поддержке Минкультуры РФ представил экспозицию, приуроченную к 350-летию Петра I. Об эт...
Съемочный процесс продлится до декабря этого года. Романтическо-приключенческая комедия дебютирует...
Форум пройдет в Публичной научно-технической библиотеке Сибирского отделения РАН в рамках реализац...
Режиссер корейского сериала-рекордсмена Netflix Хван Дон Хёк не исключил, что голливудский актер при...
Трек вышел в музыкальном издательстве Ray Records. Композиция доступна на аудиостримингах, сообщил...
РОСИЗО при поддержке Минкультуры РФ представил экспозицию, приуроченную к 350-летию Петра I. Об эт...
Съемочный процесс продлится до декабря этого года. Романтическо-приключенческая комедия дебютирует...
Форум пройдет в Публичной научно-технической библиотеке Сибирского отделения РАН в рамках реализац...
16 сентября на стримингах появился сборник литературно-музыкальных композиций «Нас тупила осень», ...
Взаимодействие музеев и галерей обсудили на форуме Created in Moscow ярмарки Cosmoscow. Об этом со...
К исполнительнице повернулись сразу два наставника вокального шоу Первого канала, сообщил портал E1....
16 сентября на Deezer, «Яндекс.Музыке», iTunes и других аудиостримингах появился новый полноформат...
Вместе с ним в новом фильме появятся Брэд Питт и Мэтт Дэймон, сообщает The Sun со ссылкой на источ...
Студия отложила разработку ленты из-за конфликтов в расписании режиссера Пэтти Дженкинс, сообщил V...
Голливудский мэтр дал два наставления молодому артисту на съемках совместного фильма «Не смотрите на...
Онлайн-кинотеатр Netflix выложил на ютьюбе ролик по фильму ужасов, который выйдет на платформе это...
В ютьюб-шоу «Фабрика с Яной Чу» он поделился видением будущего коллектива, который появился по итога...
Артистка прокомментировала в Telegram массу негативных сообщений о себе, которые опубликовали ряд ...
Музей современной истории России собирается представить выставку, посвященную Донбассу, в следующем ...
Фестиваль искусств «Горький в Парке Горького» впервые пройдет в Москве с 1...
Народная артистка РФ отказалась выходить на одну сцену с Ольгой Бузовой, но заявила о готовности с...
Исполнители дадут концерты в дни проведения первого всероссийского молодежного фестиваля. Об этом ...
16.09.2022