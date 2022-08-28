Советский фильм «Иван Васильевич меняет профессию» вызвал восторг у жителей США

28.08.2022

Советский фильм «Иван Васильевич меняет профессию» вызвал восторг у жителей США

Жители США особенно любят советские картины режиссера Леонида Гайдая. Так, им по душе пришелся фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Он набрал на портале IMDb столько же баллов, сколько голливудский «Крепкий орешек», пишет ФАН. 

«Не нужно говорить по-русски, чтобы понять, что Ивана Грозного смущает лифт. Судя по смеху присутствующих, которые свободно говорили по-русски, я думаю, что, вероятно, есть и довольно хорошие словесные шутки», — говорится в рецензии одного из пользователей соцсетей. 

Зрителей привлек сюжет с путешествиями во времени, а также образы героев комедии.

Фото: Pixabay