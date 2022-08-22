«Кинопоиск» опроверг информацию об исчезновении всего контента BBC с платформы

«Информация о том, что на "Кинопоиске" исчезли все сериалы BBC, неверная. Популярные у подписчиков "Плюса" сериалы BBC по-прежнему доступны на сервисе — "Доктор Кто", "Дареллы", "Вызовите акушерку", "Детективы из Челси", "Будет больно" и десятки других», — говорится в сообщении.





При этом пресс-служба отметила, что каталог никогда не был статичным — контент добавлялся или «выпадал».





«Сейчас по части зарубежного контента продление прав действительно занимает больше времени, и часть контента выпадает, но одновременно выходят знаковые и ожидаемые зарубежные новинки», — добавили в онлайн-кинотеатре.





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