«Кинопоиск» опроверг информацию об исчезновении всего контента BBC с платформы

22.08.2022
Информация о том, что из каталога онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» исчезли все сериалы производства британской телерадиовещательной корпорации BBC, является недостоверной. Об этом сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра.
«Информация о том, что на "Кинопоиске" исчезли все сериалы BBC, неверная. Популярные у подписчиков "Плюса" сериалы BBC по-прежнему доступны на сервисе — "Доктор Кто", "Дареллы", "Вызовите акушерку", "Детективы из Челси", "Будет больно" и десятки других», — говорится в сообщении.
При этом пресс-служба отметила, что каталог никогда не был статичным — контент добавлялся или «выпадал».
«Сейчас по части зарубежного контента продление прав действительно занимает больше времени, и часть контента выпадает, но одновременно выходят знаковые и ожидаемые зарубежные новинки», — добавили в онлайн-кинотеатре.
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