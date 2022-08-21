Владимир Путин: Сочинский фестиваль классической музыки способствует консолидации общества

21.08.2022
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям I Сочинского фестиваля классической музыки. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Приветствую вас по случаю открытия I Сочинского фестиваля классической музыки. Объединяя на своих концертных площадках как признанных звезд российской и мировой сцены, так и молодых талантливых исполнителей, фестиваль создает особую, вдохновляющую атмосферу, дарит жителям и гостям южного курортного города радость встречи с настоящим искусством», — говорится в приветствии.
Как подчеркнул президент, желающие за время фестиваля смогут «познакомиться с богатейшим классическим музыкальным наследием, военно-патриотическими произведениями, авторскими сочинениями».
Фото: Pixabay