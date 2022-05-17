Станислав Садальский рассказал, кто определяет культурный уровень страны

Заслуженный артист РСФСР прокомментировал отмену премии правительства РФ режиссеру Римасу Туминасу в соцсетях.





Распоряжение об исключении литовского постановщика из списка людей, которым присудили премию правительства России 2021 года в области культуры, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.





Ранее Римас Туминас стал лауреатом премии правительства в области культуры за спектакль «Царь Эдип» в Театре имени Евгения Вахтангова. С начала мая он покинул театр, в котором работал худруком с 2007 года.





В комментарии к этому решению Станислав Садальский сделал отсылку к выпуску ютьюб-шоу «ВиЛ», которое ведут пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров). Гостьей второго эпизода стала народная артистка РФ Татьяна Васильева, выступившая с критикой деятельности Римаса Туминаса.





«Сегодня Вован и Лексус и примкнувшая к ним Васильева определяют культурный уровень страны. Вам не смешно?» — написал он, также процитировав слова актрисы о том, что «награды нужно раздавать в соответствии с лояльностью к правительству».





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