Владимир Матецкий не исключил возвращения России на «Евровидение»

13.05.2022
В будущем РФ может вновь стать участницей международного музыкального конкурса, сказал композитор в комментарии ТАСС.
Владимир Матецкий, ставший соавтором песни A Million Voices для выступления Полины Гагариной на «Евровидении-2015», подчеркнул, что не является фанатом конкурса и не упивается его эстетикой.
«Я думаю, что и это все вернется, никуда не денется. <...> Для меня это просто шанс, который дается исполнителю», — пояснил композитор.
По его мнению, невозможно вывести универсальную формулу победы на «Евровидении», поскольку конкурс, как любое телевизионное шоу, манипулирует форматом — «евровизионным хитом». Победить может и качественная композиция в профессиональном исполнении, и «песня-прикол», добавил Матецкий.
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