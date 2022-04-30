Инклюзивный фестиваль «Возрождение человека» открылся в Подмосковье

Впервые в Подмосковье начал работу инклюзивный фестиваль «Возрождение человека», сообщает ТАСС.

«Мы открываем постоянно действующий фестиваль «Возрождение человека» на территории подмосковной усадьбы «Знаменское-Губайлово» с ее глубокой историей и ценнейшими малахитовыми залами. Проект ориентирован на широкий круг аудитории, при этом ключевая задача - поиск и концентрированное формирование инновационных инклюзивных инструментов, помогающих интегрировать людей с ограниченными возможностями здоровья в мир культуры, поэзии, музыки, театра. Первое мероприятие проводится в даты, близкие к знаменательной – 15 апреля, дню рождения и 570-летию гения эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. С этим в том числе связан и девиз фестиваля – «Возрождая себя, возрождаешь мир вокруг», – говорится в сообщении автора фестиваля, члена генерального совета ассамблеи народов Евразии Анастасии Павловой.

В планах организаторов фестиваля – проводить его до четырех раз в год, причем не только в Подмосковье, но и в других регионах страны.

«Каждый фестиваль будет строиться на теме постижения жизни и творчества различных гениев. В частности, если первый – Леонардо да Винчи, то последующие, например, Конфуцию, Николе Тесле, а также полководцу Александру Суворову и многим другим», – добавила Анастасия Павлова.

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