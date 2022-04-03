Первое в Кабардино-Балкарии арт-пространство открылось в Нальчике

В субботу 2 апреля в Нальчике 2 апреля состоялось открытие первого в Кабардино-Балкарии арт-пространства «Периметр», которое объединит музыкантов, художников, дизайнеров и ремесленников, сообщает ТАСС.

В новом пространстве, расположенном в историческом центре города, будут проводиться лекции, фестивали, концерты и кинопоказы, а также разместят воркшопы, арт-ярмарки и вернисажи.

Арт-пространством стала площадка более 500 кв. м во дворе дома №17 на пешеходной части Кабардинской улицы, которая была открыта в 2017 году. Инициаторами его создания стали представители института развития города «Арт-зал «Платформа», чьи идеи поддержала мэрия Нальчика.

Совместно с общественной экологической организацией «Эко-Нальчик», в «Платформе» разработали проект по созданию первой в Кабардино-Балкарии арт-резиденции, получивший грантовую поддержку Ростуризма в сумме более 2 млн руб.

Стены зданий двора давно превратились в арт-объект — они украшены граффити и муралами, созданными художниками из разных регионов страны. Рисунки посвящены как современным трендам, так и национальной культуре и истории.

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