Российские кинотеатры продемонстрируют спектакли премии «Золотая маска»

Программа начнется 15 апреля в столичном кинотеатре «Октябрь», где покажут кукольный спектакль «Ходжа Насреддин» Театра Наций, поставленный Тимуром Бекмамбетовым.





В программе также спектакли-номинанты премии этого года: «Школа жен» Театра им. Вл. Маяковского, «Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция» театра «Мастерская Петра Фоменко», недавняя премьера Театра им. Вахтангова «Война и мир».





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