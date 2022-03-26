Российские кинотеатры продемонстрируют спектакли премии «Золотая маска»

26.03.2022
Российские кинотеатры в рамках программы «Золотая маска в кино» будут показывать прямые трансляции спектаклей театрального фестиваля «Золотая маска». Об этом сообщили в пресс-службе смотра, пишет «Культуромания».
Программа начнется 15 апреля в столичном кинотеатре «Октябрь», где покажут кукольный спектакль «Ходжа Насреддин» Театра Наций, поставленный Тимуром Бекмамбетовым.
В программе также спектакли-номинанты премии этого года: «Школа жен» Театра им. Вл. Маяковского, «Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция» театра «Мастерская Петра Фоменко», недавняя премьера Театра им. Вахтангова «Война и мир».
Фото: Pixabay