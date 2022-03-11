Молодые поэты примут участие в очных турах «Филатов феста»

Свыше ста молодых авторов из России, Белоруссии, Грузии и ЛНР примут участие в очных турах Всероссийского фестиваля молодой поэзии имени Леонида Филатова «Филатов фест». Об этом рассказал на пресс-конференции в ТАСС худрук фестиваля Владислав Маленко.

«Мы с особым вниманием относились к набору в этом году. Нам отрадно, что поступило 2,5 тыс. заявок из разных уголков мира», — сообщил Маленко.





Заявки на фестиваль поступили из России, Украины, Белоруссии, Грузии, Германии, Польши, США и других стран.





Маленко уточнил, что в длинный список вошли 102 автора. Среди них Ярослава Билута из Новосибирска, Виталий Гурамишвили из Тбилиси, Екатерина Годвер из Москвы, Стефания Данилова из Санкт-Петербурга, Яна Кремень из Минска, Евгения Сухарукова из Луганска и др.





Объявить лауреатов VIII сезона планируется 30 мая 2022 года.









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