Памела Андерсон расскажет настоящую историю своей жизни

Американская актриса и модель анонсировала в Instagram автобиографический документальный фильм, который планируют выпустить на стриминге Netflix.





В документальном проекте Памела Андерсон расскажет подлинную историю ее жизни: как из простой канадской девочки она стала звездой Голливуда. Продюсированием проекта занимается сын актрисы Брэндон Томас Ли.





Актриса выложила в Instagram записку с основными темами, которые раскроют в фильме. Среди них — несовершенства и заблуждения, неоправданные ожидания, а также тезисы «не жертва, но выжившая», «и достаточно живая, чтобы рассказать настоящую историю».





В ленте представят эксклюзивные интервью с иконой поп-культуры 90-х, архивные фото и видео, личные дневники. Режиссером проекта станет Райан Уайт, работавший над докфильмом о теннисистке Серене Уильямс.





В феврале в онлайн-кинотеатре Hulu вышел байопик-сериал «Пэм и Томми», посвященный Памеле Андерсон и ее первому мужу музыканту Томми Ли.





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