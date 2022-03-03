Большой театр откроет полную продажу билетов

Решение об открытии стопроцентной продажи билетов в ГАБТе приняли после снятия ограничений, сообщает РИА Новости.





В связи с отменой QR-кодов и других антиковидных ограничений в Москве Большой театр решил «открыть стопроцентную продажу билетов на спектакли текущего репертуара», заявили агентству в пресс-службе ГАБТа.





С 3 марта в столице отменили QR-коды и ограничения на посещения театров, музеев, галерей, концертных площадок, спортивных центров, бассейнов, кафе и ресторанов.





Согласно сообщению московского градоначальника Сергея Собянина, послабление антиковидных мер связано со снижением заболеваемости ковидом и уменьшением госпитализаций заболевших.





С 4 марта QR-коды отменят в Санкт-Петербурге по решению губернатора Александра Беглова.





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