В Свердловской области усилят охрану выставок после инцидента в «Ельцин Центре»

В регионе решили пересмотреть подход к охране произведений искусства после повреждения картины «Три фигуры» Анны Лепорской, передает It’s My City.





На усиление охраны музеев и галерей выделят средства из областной казны. Речь идет о техническом оснащении площадок, которое позволит лучше защищать экспонаты, подчеркнула глава минкультуры Свердловской области Светлана Учайкина. Музей истории Екатеринбурга первым получит субсидию.





По ее словам, ранее в музеях региона не было случаев вандализма. «Произошедшее — случай, чтобы пересмотреть все, что связано с сохранностью музейных произведений», — подчеркнула чиновница.





Как пишет издание, не все представители музейного сообщества Свердловской области поддержали это решение. По мнению директора Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никиты Корытина, стоит повышать культурный уровень жителей, а не усиливать охрану от них — при желании вандалы найдут способ повредить даже защищенные экспонаты.





Ранее на выставке в «Ельцин Центре» сотрудник ЧОПа, работающего на площадке, пририсовал глаза картине ученицы Казимира Малевича. Реставрацию полотна из коллекции Третьяковки оценили в 250 тысяч рублей. По факту инцидента возбудили уголовное дело о вандализме, фигурантом которого стал охранник. Он рассказал, что принял картину за детский рисунок. Мужчина служил в Чечне, где едва не погиб, и был контужен.





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