III Слет институций современного искусства пройдет в Казани

29.12.2021

III Слет институций современного искусства пройдет в Казани
Город получил право проведения мероприятия в 2022 году, сообщили ТАСС в пресс-службе помощника главы Татарстана.

Казань примет мероприятие летом 2022 года.

Помощник главы республики Наталия Фишман-Бекмамбетова заявила, что арт-менеджерам, продюсерам, кураторам и другим гостям из разных городов покажут арт-жизнь Татарстана. «Мы будем рады познакомить коллег из других регионов с нашими местными командами и экспертами, чтобы они рассказали о художественной жизни республики, а главное — обменялись опытом», — процитировали ее слова в пресс-службе.

Директор «Гаража» Антон Белов назвал основной идеей слета знакомство профессионалов из разных регионов, налаживание контактов и сотрудничества между культурными учреждениями, а также включение современного искусства в повестку местных органов власти.

Программу форума сформирует «Гараж» при участии представителей культурной сферы Татарстана, отметили в пресс-службе.

Open call на проведение слета провели осенью. Казань выбрали для проведения мероприятия благодаря транспортной доступности города, наличию развитой инфраструктуры и большого числа культурных площадок, готовых принять событие. 

Слет институций современного искусства — ежегодное мероприятие, задуманное музеем «Гараж» с целью развития контактов между профессионалами в области культуры. В нем участвуют специалисты из российских и зарубежных городов. В следующем году слет пройдет в третий раз.

Впервые мероприятие состоялось в онлайн-режиме в 2020 году. Во второй раз участники собрались в Самаре. Тогда слет посетили более 200 человек. Мероприятие традиционно проводят за пределами обеих столиц в партнерстве с локальными культурными учреждениями и местными властями. 

Заявки на участие в третьем слете начнут принимать в январе 2022 года.

Фото: pixabay.com