III Слет институций современного искусства пройдет в Казани

Город получил право проведения мероприятия в 2022 году, сообщили ТАСС в пресс-службе помощника главы Татарстана.





Казань примет мероприятие летом 2022 года.





Помощник главы республики Наталия Фишман-Бекмамбетова заявила, что арт-менеджерам, продюсерам, кураторам и другим гостям из разных городов покажут арт-жизнь Татарстана. «Мы будем рады познакомить коллег из других регионов с нашими местными командами и экспертами, чтобы они рассказали о художественной жизни республики, а главное — обменялись опытом», — процитировали ее слова в пресс-службе.





Директор «Гаража» Антон Белов назвал основной идеей слета знакомство профессионалов из разных регионов, налаживание контактов и сотрудничества между культурными учреждениями, а также включение современного искусства в повестку местных органов власти.





Программу форума сформирует «Гараж» при участии представителей культурной сферы Татарстана, отметили в пресс-службе.





Open call на проведение слета провели осенью. Казань выбрали для проведения мероприятия благодаря транспортной доступности города, наличию развитой инфраструктуры и большого числа культурных площадок, готовых принять событие.





Слет институций современного искусства — ежегодное мероприятие, задуманное музеем «Гараж» с целью развития контактов между профессионалами в области культуры. В нем участвуют специалисты из российских и зарубежных городов. В следующем году слет пройдет в третий раз.





Впервые мероприятие состоялось в онлайн-режиме в 2020 году. Во второй раз участники собрались в Самаре. Тогда слет посетили более 200 человек. Мероприятие традиционно проводят за пределами обеих столиц в партнерстве с локальными культурными учреждениями и местными властями.





Заявки на участие в третьем слете начнут принимать в январе 2022 года.





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