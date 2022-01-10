«Союзмультфильм» представил праздничный фильм «Вовка и зима в Тридевятом царстве»

«Союзмультфильм» и мультимедийный сервис Okko выпустили праздничный короткометражный фильм «Вовка и зима в Тридевятом царстве».

Главный герой мультфильма в поисках ковра-самолета отправился в волшебную страну, Тридевятое царство. Там он встречает царя, который велит ему расчистить дорожку от снега. Вовка, возмущенный обилием снега, рассердил Морозко и тот отменяет зиму, а значит, и Новый год с подарками...«Представлять в канун главного праздника новую историю о любимых героях стало для «Союзмультфильма» доброй традицией. Уверена, захватывающие приключения непутевого и обаятельного Вовки не оставят равнодушными ни детей, ни их родителей», — сказала председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

Онлайн-премьера состоялась 31 декабря.

Фото: Pixabay