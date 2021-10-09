X фестиваль театров кукол стран Баренцева региона состоится в Мурманской области

Десятый Международный фестиваль театров кукол стран Баренцева региона пройдет в Мурманской области с 13 по 17 октября, сообщает пресс-служба регионального правительства

Мероприятия фестиваля пройдут на площадках областного театра кукол и Детской театральной школы Мурманска. В сообщении указано, что столицу Заполярья посетят коллективы театров Саратова, Пскова, Вологды, Котласа, Белгорода, Архангельска и Санкт-Петербурга.

По причине пандемии коронавируса, артисты театров кукол из Финляндии, Швеции и Норвегии не смогут лично приехать в Россию. В сообщении уточняется, что они покажут свои спектакли онлайн, оставаясь при этом полноправными участниками фестиваля.

«Для артистов всех стран-участниц фестиваль – это ценная возможность обменяться опытом, продемонстрировать свои достижения и посмотреть, как развиваются коллеги, а для зрителей – познакомиться с лучшими постановками зарубежных и российских театров кукол. Уверена, что фестиваль станет одним из самых ярких событий в культурной жизни Заполярья и соберет на своих площадках всех ценителей театрального искусства», – отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Фото: кадр из репортажа