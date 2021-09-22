Драмтеатр под руководством Армена Джигарханяна сменил название

Театр теперь называется «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна», сообщил художественный руководитель театра Сергей Газаров.

«Нам показалось, что «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна» — это будет новая жизнь этого же театра, только в ускоренном, энергетическом, прорывном смысле, может быть провокационном, резком направлении. Но это то, что заложил Армен Борисович», — рассказал худрук театра.

Основным приоритетом при выборе нового названия Газаров назвал сохранение имени Армена Джигарханяна. Слово «прогресс» появилось в названии по имени бывшего кинотеатра, в здании которого находится театр.

«Прошло 25 лет, мы решили именно этот прогресс вернуть, потому что мы тоже хотим прогрессировать, и мы будем прогрессировать», — отметил Газаров.

Фото: общественное достояние