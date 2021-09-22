Драмтеатр под руководством Армена Джигарханяна сменил название

22.09.2021

Драмтеатр под руководством Армена Джигарханяна сменил название

Театр теперь называется «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна», сообщил художественный руководитель театра Сергей Газаров. 

«Нам показалось, что «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна» — это будет новая жизнь этого же театра, только в ускоренном, энергетическом, прорывном смысле, может быть провокационном, резком направлении. Но это то, что заложил Армен Борисович», — рассказал худрук театра. 

Основным приоритетом при выборе нового названия Газаров назвал сохранение имени Армена Джигарханяна. Слово «прогресс» появилось в названии по имени бывшего кинотеатра, в здании которого находится театр. 

«Прошло 25 лет, мы решили именно этот прогресс вернуть, потому что мы тоже хотим прогрессировать, и мы будем прогрессировать», — отметил Газаров.

Фото: общественное достояние