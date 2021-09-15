Скандальное современное искусство: «Моя кровать»

«Моя кровать» впервые была выставлена в 1999 году на выставке премии Тёрнера. Инсталляция представляет собой неубранную кровать, вокруг которой валяются одежда, бумаги, бутылки и другие личные вещи (в том числе использованные презервативы и белье со следами крови). Эмин не получила премию, но ее работу приобрел британский меценат Чарльз Саачи для своей галереи.





Работа предсказуемо вызвала резонанс. Эмин упрекали в том, что ее таланта хватило только на выставление грязной кровати с явными элементами несчастной жизни на всеобщее обозрение. Художница отвечала, что даже если это так, то до нее никто этого не делал.





Позже она снова вернулась к «теме кровати» в работе «Комната бессонницы». Автор создала серию селфи, снятых в кровати. 50 снимков высотой в два метра изображают художницу в постели. На них нет ни улыбок, ни позирования. Они фиксируют муки бессонницы.





На первый взгляд работы Эмин кажутся неприятными и отталкивающими. Вместе с тем они максимально искренни. Они обнажают душу во всей ей сложности и боли. Возможно, не каждый зритель готов выдержать тяжелые эмоции, которые кроются за работами Эмин.





Фото: Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=11854210