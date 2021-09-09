Пять лучших фильмов с Жан-Полем Бельмондо, которые стоит увидеть

Жан-Поль Бельмондо успешно балансировал между авторским и массовым кино. Когда ему было за 50, он перезапустил карьеру, выбрав театр вместо кинематографа. Он всегда отличался гремучей смесью обаяния и актерского таланта. Что посмотреть, чтобы оценить путь Бельмондо в профессии?

«На последнем дыхании»

Фильм, который стал классикой французской новой волны, вышел на экраны в 1960 году. Дебютная полнометражная работа Жан-Люка Годара. К сценарию приложили руку Франсуа Трюффо и Клод Шаброль. Главные роли исполнили еще не известный Бельмондо и уже перспективная Джин Сиберг.





Он сыграл обаятельного вора и прожигателя жизни, она — студентку из США. Герой Бельмондо убил полицейского и вернулся к подруге. Они скрываются от полиции и пытаются убежать в Рим.





Фильм имел оглушительный успех. Новаторская работа, необычный визуальный язык, актерская импровизация и Париж 60-х сделали его легендарным.

«Безумный Пьеро»

Годар несколько раз снимал фильмы с участием Бельмондо. Их последней и самой успешной (по мнению критиков) работой стал «Безумный Пьеро» 1965 года.





В этот раз тоже не обошлось без криминала и романтики. Героиня Анны Карины убегает от бандитов, а герой Бельмондо — от обеспеченной супруги. Они угоняют автомобиль, набитый деньгами. И машину, и деньги они сжигают и прячутся. Но роман не заканчивается хэппи эндом.

«Великолепный»

В 1970-е оды Бельмондо попробовал себя в комедии и попробовал весьма успешно. «Великолепный» Филиппа де Брока стал классикой жанра. В мире его полюбили как пародию на фильмы о Джеймсе Бонде.





Кинокартина рассказывает историю писателя, который пытается прожить жизнь выдуманного им героя — шпиона.

«Профессионал»

Драматический триллер 1981 года снял Жорж Лотнер, музыку к фильму создал Эннио Морриконе.





Секретного агента в исполнении Бельмондо отправляют на задание — убить президента неугодной африканской республики. Однако ситуация изменилась: чтобы не подставлять себя, французские власти выдали агента. Его пытали и посадили в тюрьму, из которой он бежал. Агент добрался до Франции, чтобы отомстить руководству спецслужб, которое его предало, и выполнить задание.

«Человек и его собака»

Фильм Франсиса Юстера появился в 2008 году. Он стал одной из последних работ Бельмондо, который к тому времени перенес инсульт. Актер с трудом говорил и передвигался. Лента стала ремейком «Умберто Д.» Витторио Де Сики (1952), который когда-то поверил в молодого Жан-Поля Бельмондо.





Он сыграл трагичного персонажа — старика, единственным другом которого была его собака. Он остался один на улице. Пронзительная история об одиночестве и дружбе вряд ли оставит равнодушным.





Фото: кадр из фильма «На последнем дыхании»