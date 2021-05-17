Академия Никиты Михалкова продолжает прием заявок на поступление на 2021/22 учебный год

Об этом сообщила пресс-служба Академии.

В Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова продолжается официальный прием электронных заявок на обучение на 2021/2022 учебный год по программам подготовки дополнительного профессионального образования: «Актерское искусство в современных условиях», «Искусство режиссуры в 21 веке», «Продюсер – век 21».

Абитуриенты, успешно прошедшие творческие испытания, смогут на протяжении всего периода обучаться в Академии Н.С. Михалкова бесплатно благодаря поддержке Благотворительного фонда социальной поддержки и содействия культурно-нравственного развития общества «12», Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Важным условием поступления в Академию Н.С. Михалкова по-прежнему является соблюдение ряда требований: наличие высшего профильного профессионального образования по специальностям: актер, режиссер или продюсер (профильность продюсеров определяется в индивидуальном порядке), а также опыт работы в профессиональной сфере. Для актерской мастерской установлен возрастной ценз до 35 лет.

Первичный отбор слушателей будет проходить по присланным анкетам. Подать заявку на обучение можно двумя способами: 1) заполнить анкету-онлайн на официальном сайте Академии www.academynsm.ru; 2) скачать ее, а затем, ответив на вопросы анкеты, выслать заполненную анкету на электронный адрес anketa@academynsm.ru.

Для актерской мастерской к электронной анкете необходимо приложить ссылку на свою видеовизитку и/или шоурил. Для режиссерской – обязательно предоставить синопсис будущего дипломного фильма и автобиографию в художественной форме.

Поступающие на продюсерское отделение также должны приложить к анкете письменную работу (эссе) объемом не более 4 страниц формата А4, состоящую из синопсиса предполагаемого проекта, его жанра, предложений по реализации постановочной работы и продвижению проекта, отражающую уровень ранее полученных знаний в области продюсерства (полный перечень требований для написания письменной работы (эссе) указан на официальном сайте в разделе «Абитуриентам»).

Заключительным этапом кампании станет творческое собеседование, которое проводится в очной форме и состоится в августе 2021 г. К нему будут допущены лица, успешно прошедшие все предварительные этапы отбора.

В рамках приемной кампании Академии Н.С. Михалкова с апреля по июнь 2021 года в Барнауле, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Магнитогорске пройдут выездные региональные кастинги, реализуемые при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Рекомендованные выездной комиссией абитуриенты будут допущены к прохождению сразу финального тура отбора в Академию. Для молодых специалистов из регионов это шанс не только заявить о себе, раскрыть свой профессиональный потенциал и пополнить «культурный багаж», но и получить возможность подняться на новую профессиональную ступень, пройдя обучение в Академии на льготной основе.

Обучение в Академии Н.С. Михалкова включает в себя несколько образовательных этапов, в том числе лекции, практические занятия по профильным дисциплинам, встречи с выдающимися деятелями культуры и искусства. В результате освоения образовательной программы выпускники Академии, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получат диплом о дополнительном профессиональном образовании в соответствующем направлении профессиональной деятельности. По завершении обучения в Академии слушатели в качестве выпускной работы представят уникальный творческий продукт ­— ­­фильмы и спектакли. Прием электронных заявок продлится до 13 августа 2021 года.

Подробную информацию о проведении творческих испытаний смотрите на официальном сайте Академии www.academynsm.ru.

Фото: Академия Никиты Михалкова



