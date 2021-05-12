Том Круз объяснил свою ругань на кинобригаду во время съемок «Миссия невыполнима 7»

Спустя почти год режиссер и актер вернулся к скандальному эпизоду своей карьеры, сообщает Screen R ant.

Речь идет о прошлогоднем эпизоде, когда в соцсети утекло аудио, зафиксировавшее срыв Круза на свою команду, некоторые участники которой нарушили санитарные требования в связи с коронавирусом. В тот раз кинорежиссер не стеснялся в выражениях, требуя от своих сотрудников соблюдать правила безопасности и угрожая им закрытием проекта и увольнениями.

«Я сказал то, что сказал», — подчеркнул Круз. По словам режиссера, это был момент, когда на карту было поставлено очень многое, пишет ФАН.

Определенным людям из съемочной группы пришлось покинуть площадку, отметил режиссер, однако производство фильма больше не останавливалось. «Я думал о людях, с которыми работаю, и о своей отрасли», — пояснил режиссер.

По словам Круза, возобновление начала съемок фильма в такой трудной ситуации было огромным облегчением, и это было очень эмоционально.



