Картина китайского абстракциониста ушла с торгов в Гонконге почти за $30 млн

Об этом сообщили эксперты аукционного дома S otheby's.

Триптих французского художника китайского происхождения Чжу Дэцюня (1920-2014) под названием «Зимняя гармония» был создан автором в 1986 году. Лот ушел с аукциона за $29,54 млн, отмечается на сайте торгов. Цена продажи оказалась вдвое больше ожидаемой, которая была установлена экспертами на уровне $10-15 млн.

На тех же торгах была продана картина другого китайского абстракциониста, жившего и работавшего во Франции в те же годы. Картина маслом в красно-белых тонах под названием «13.02.62» также была продана выше ожидаемой цены.

Общий объем совершенных на аукционе торгов достиг $100 млн. Эксперты считают это свидетельством стабильного роста спроса на произведения китайской живописи у азиатских коллекционеров.



