В древней фракийской гробнице нашли сосуд в форме птицы возрастом 3000 лет

Фото : National Institute and Museum of Archaeology

Находку сделали на археологическом участке у города Балей на Дунае.

В древности это был важный регион, сообщает Archaeology in Bulgaria. В ходе раскопок ученые нашли 15 захоронений, датированных вторым тысячелетием до нашей эры.

В них было обнаружено множество различных предметов, в том числе погребальные урны, оружие и др. Стилистика находок запечатлела плавный переход ритуалов захоронения бронзового века к практикам века железного, отмечают ученые.

В частности, ученые нашли много сосудов из глины, в том числе необычной формы. Один из них искусно изготовлен в форме птицы, напоминающей утку. Возраст сосуда составляет более 3000 лет. Он покрыт достаточно изощренным для своего времени декором, пишут ученые.

В космогонических мифах древних народов утка занимает особое положение. Как правило, она непосредственно участвует в сотворении мира, например, доставая в своем клюве землю со дна первобытного Океана. Кроме того, утка является своеобразным посредником между мирами, обитая одновременно в воде, на земле и поднимаясь в воздух.