В древней фракийской гробнице нашли сосуд в форме птицы возрастом 3000 лет

07.04.2021
Фото: National Institute and Museum of Archaeology
В древности это был важный регион, сообщает Archaeology in Bulgaria. В ходе раскопок ученые нашли 15 захоронений, датированных вторым тысячелетием до нашей эры.
В них было обнаружено множество различных предметов, в том числе погребальные урны, оружие и др. Стилистика находок запечатлела плавный переход ритуалов захоронения бронзового века к практикам века железного, отмечают ученые.
В частности, ученые нашли много сосудов из глины, в том числе необычной формы. Один из них искусно изготовлен в форме птицы, напоминающей утку. Возраст сосуда составляет более 3000 лет. Он покрыт достаточно изощренным для своего времени декором, пишут ученые.
В космогонических мифах древних народов утка занимает особое положение. Как правило, она непосредственно участвует в сотворении мира, например, доставая в своем клюве землю со дна первобытного Океана. Кроме того, утка является своеобразным посредником между мирами, обитая одновременно в воде, на земле и поднимаясь в воздух.