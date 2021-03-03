Минкультуры разработает концепцию развития российского кино до 2030 года

В ведомстве также думают над стратегиями возрождения государственных киностудий.

Как сообщила министр культуры России Ольга Любимова на своем выступлении в ходе правительственного часа в Совете Федерации, в рамках концепции по развитию отечественного кинематографа предусмотрена поддержка детских и семейных фильмов, а также дебютного кино.

Речь идет о 100-процентной поддержке, подчеркнула Любимова. По словам министра, очень важной задачей является создание социально значимого кино.

Отдельный вопрос представляет возрождение государственных киностудий, в том числе Киностудии имени Горького, «Ленфильма» и Свердловской киностудии. Для каждой из них ведомство разрабатывает отдельную стратегию развития, пояснила министр.