Свыше 160 детских школ искусств отремонтируют в России в 2021 году

165 детских школ искусств отремонтируют в России в 2021 году в рамках национального проекта «Культура».

Как сообщила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, с 2020 года ведомство начало программу по капитальному ремонту и реконструкции детских школ искусств. «С 2021 года мы включили это мероприятие в нацпроект «Культура». В прошлом году отремонтировали 151 детскую школу, в этом план – 165 детских школ искусств», - сказала Ольга Любимова на заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Она подчеркнула, что в рамках нацпроекта «Культура» впервые также переоснащают детские школы искусств и колледжи.