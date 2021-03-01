Первый Сибирский фестиваль искусств «Тарская крепость» начал прием заявок на конкурсы

Фестиваль станет первым мультиформатным мероприятием такого масштаба для Омской области, сообщили организаторы.

Инициаторами проведения фестиваля выступили писатель, общественный деятель Захар Прилепин и известный продюсер культурных проектов Дмитрий Кузнецов. Главный идеолог — Андрей Бледный, участник группы 25/17, родившийся и выросший в городе Тара, где и пройдет фестиваль 30-31 июля 2021 года.

Мультиформатность «Тарской крепости» подразумевает широкий спектр искусств, представленных на фестивале: музыка, визуальное искусство и литература.

Географический акцент на Сибири — это вторая важная составляющая идеологии фестиваля. Именно поэтому Бледный приглашает к участию своих талантливых земляков — сибиряков, для которых это событие станет возможностью продемонстрировать свои таланты гостям со всей страны.

1 марта стартует прием заявок на музыкальный, литературный и художественный конкурсы. Все подробности о сроках проведения конкурсов и условиях участия на сайте tarafest.ru