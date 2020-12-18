Сказку «Щелкунчик и Мышиный король» назвали самой новогодней книгой

Об этом свидетельствуют данные опроса пользователей книжного сервиса MyBook.

За признание этой книги самой ассоциирующейся с новогодними праздниками проголосовали более 30% респондентов, говорится в сообщении.

Второе место заняла повесть Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством» с 26% голосов. Тройку замыкает первая часть саги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» — за нее проголосовали 25% опрошенных.

На четвертом месте драматическая сказка «Двенадцать месяцев» Самуила Маршака с 23% и сказка «Снежная королева» Ганса Христиана Андерсена, которую выбрали 21%.

Эксперты сервиса опросили более 2 тыс. пользователей. Из них 46% респондентов отметили, что намерены успеть прочитать за каникулы 2-5 книг, 14% собираются прочитать пять и более. В пятерке книг, отложенных для чтения на каникулы, чаще всего фигурируют сочинения Джоан Роулинг, Стивен Кинга, Агаты Кристи, Рэя Брэдбери, Эриха Мария Ремарк и другие.