На Урале нашли древнюю родину венгров

Об открытии международной команды ученых сообщает Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ).

Группа археологов, в которой работали челябинские специалисты, нашла подтверждение тому, что древние венгры проживали на Урале. К такому выводу привело исследование костного материала из южноуральского могильника, полученные из которого гаплотипы затем сравнили с гаплотипами древних венгров.

Результаты исследования ученых опубликованы в высокорейтинговом журнале Scientific Reports (Q1), говорится в сообщении.

Ученые с XIX века исследуют вопрос о родине венгров. Однако с каждым годом появляются новые археологические находки, продвигающие это место все дальше на восток. На данный момент главным уральским памятником эпохи древних венгров, которые подтверждает теорию об их проживании в Волго-Уральском регионе, стал могильник Уелги, находящийся в Кунашакском районе Челябинской области.

В погребальном комплексе Уелги были найдены скелетированные останки древних людей, их оружие, конская сбруя и украшения. Находки имеют массу общего с предметами из Карпатской котловины, что дает повод предполагать, что народы с Урала переселились на территорию современной Венгрии быстро — в пределах всего лишь нескольких поколений.