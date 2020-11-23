Газаров назвал неуместными разговоры о назначении в театр Джигарханяна

Ранее сообщили, что коллектив Московского драмтеатра Армена Джигарханяна обратился с такой просьбой в Минкультуры России.

Актер и режиссер не ведет никаких переговоров с театром Джигарханяна о возможном назначении на пост его художественного руководителя. Разговоры об этом являются преждевременными и неуместными, сказал в понедельник Газаров в разговоре с ТАСС.

«Они написали это, но они же не мне написали», — отметил он. Однако никаких договоренностей у него с театром не было, заявил Газаров. «Мы по разным сторонам», — подчеркнул он.

«Я когда-то работал в этом театре. Они, наверное, думают, что я могу это все продолжить. «Назначают» меня раз в полгода куда-то», — сыронизировал Газаров.

Сергей Газаров окончил актерский факультет ГИТИСа в 1980 году по курсу Олега Табакова. С 1998 по 2001 год работал главным режиссером в Театре Джигарханяна.