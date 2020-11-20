Владимир Путин упразднил Роспечать и Россвязь

Как и предсказывала «Культура» 3 ноября, функции агентств переданы Минцифры.

Полномочия упраздняемых ведомств будут переданы в Минцифры в рамках оптимизации системы государственного управления.

О том, что в правительстве России в рамках предложенной премьер-министром Михаилом Мишустиным реформы системы управления обсуждается вопрос ликвидации федеральных агентств Россвязь и Роспечать, «Культура» писала 3 ноября.

Еще в начале сентября источник «Культуры» сообщил, что Роспечать может превратиться в департаменты Минцифры. При этом ее полномочия сократятся за счет книгоиздания, которое будет передано в ведение Минкульта. Позднее информацию о наличии таких планов подтвердил и собеседник в аппарате правительства.

Впервые о необходимости передачи контроля за «развитием отечественной литературы» в Минкульт было заявлено в присутствии Владимира Путина в 2013 году писателем Юрием Поляковым. Президент инициативу поддержал, но по ряду причин она не получила развития.

Премьер Михаил Мишустин анонсировал реформу управления в России 16 ноября. По его словам, в рамках реформы, которая начнется с 1 января, будет проведено сокращение штатов в министерствах и региональных подразделениях. В основном речь идет о сокращении штатных позиций, финансирование останется прежним.