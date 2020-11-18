Мариинский театр представит мировую премьеру Родиона Щедрина «Приключения обезьяны»

Концерт будет представлен 24 ноября в Концертном зале театра, сообщила пресс-служба учреждения.

Новое произведение Родиона Щедрина «Приключения обезьяны» основано на рассказе Михаила Зощенко. Кроме того, в программу вечера вошли «Торжественная увертюра» Щедрина и Четвертый фортепианный концерт Бетховена, приуроченный к празднованию 250-летия композитора. Солировать будет лауреат XVI Конкурса им. П. И. Чайковского японский пианист Мао Фудзита.

Роль чтеца в «Приключениях обезьяны» исполнит актриса БДТ им. Товстоногова Полина Маликова (Толстун). Управлять Симфоническим оркестром Мариинского театра будет Валерий Гергиев.

Пьеса «Приключения обезьяны» создана Родионом Щедриным в 2020 году. Автор обозначил ее жанр как концерт для рассказчика и солирующих инструментов с сопровождением струнного оркестра и чембало. В состав ансамбля солистов входят труба, валторна, флейта, арфа и ударные.

Композитор посвятил свой опус супруге, балерине Майе Плисецкой, которая любила этот рассказ Зощенко. Премьера пройдет в дни празднования 95-летия со дня рождения танцовщицы.