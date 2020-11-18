В Китае нашли руины древнего поселения, построенного из камня около 4,5 тыс. лет назад

Открытие сделали ученые из Института археологии Шаньси, передает China.org.cn

Уже несколько лет ученые работают вблизи города Синьчжоу, места вокруг которого богаты древними артефактами. С октября 2019 года археологи вели раскопки на месте древнего поселения, расположенного у берега Желтой реки.

Площадь поселения Тяньфэнпин охватывает около 30 тыс. квадратных метров. Как выяснили ученые, оно было построено не позднее 2500 года до н.э.

За время своего существования поселение много раз перестраивалось, забрасывалось и снова восстанавливалось. Благодаря этому до наших дней дошли следы существования культур сразу нескольких эпох, отмечают эксперты.

На данный момент раскопано около 20 домов и две гробницы. Около десяти домов сохранились настолько, что ученые получили возможность исследовать разные стили древнего строительства. Большинство зданий были построены из камня, они представляют собой многокомнатные и однокомнатные дома.